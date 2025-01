Cosa ha detto Trump a Obama durante i funerali di Stato di Jimmy Carter? In molti se lo chiedono dopo la diffusione di un video in cui i due presidenti appaiono a loro agio e sorridenti.

Alla cerimonia per l’ex presidente, deceduto all’età di 100 anni, come da tradizione partecipano gli ex leader della Casa Bianca, oltre all’attuale presidente uscente Joe Biden. C’erano Trump, che si insedierà il 20 gennaio, Obama, George Bush e Bill Clinton. All’ingresso nella cattedrale, la vice presidente Kamala Harris, che si è poi seduta con il marito in prima fila accanto ai Biden, non ha salutato Trump, che l’aveva sconfitta nelle elezioni dello scorso novembre, e nessuno degli altri ex presidenti ed ex first lady.

A colpire è il rapporto amichevole tra Trump e Obama seduti uno accanto all’altro. Prima a sorridere è Trump; segue poi Obama che viene immortalato mentre si lascia andare a una vera e propria risata. E ora i siti americani si stanno domandando cosa si possano essere detti i due leader.