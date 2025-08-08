Lo scorso 4 agosto, un camion ha travolto sull’A1 un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini uccidendo tre persone: due operatori, Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, oltre al paziente Fabio Lovari, di 75 anni, tutti morti sul colpo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo guidava il camion a una velocità tra gli 80 e i 100 km orari, piombando poi su una colonna di auto e tamponando violentemente l’ambulanza spingendola contro un altro tir. Il camionista è indagato per omicidio stradale plurimo e lesioni colpose, considerando anche le 14 persone che sono rimaste ferite nell’incidente.

È emerso che il conducente del camion, un 58enne originario di Genova e residente a Cuneo, stava registrando un video poco prima dello schianto. L’uomo aveva perfino un canale YouTube in cui pubblicava regolarmente video: in molti di questi, su un totale di oltre 900 video pubblicati, si filmava mentre era alla guida del suo camion.

Il video incriminato

In uno di questi video si vede l’uomo mentre ascolta musica ad alto volume distogliendo ripetutamente lo sguardo dalla strada guardando in basso a destra. Le immagini registrate dal conducente del camion riportano un orario, ovvero le 10:48. L’incidente sarebbe avvenuto alle 11 circa. Per questo motivo, la polizia postale dovrà capire l’orario in cui è stato caricato il video su YouTube.

Due giorni dopo l’incidente, il conducente del camion, giunto a conoscenza dei morti e dei feriti, ha avuto un malore. L’assenza di segni di frenata sull’asfalto potrebbe far pensare che il 58enne abbia avuto un malore mentre guidava, oppure un colpo di sonno. Eppure, l’ipotesi di una distrazione per via del cellulare, a maggior ragione dopo la scoperta del canale YouTube, è al vaglio degli inquirenti.