CHICAGO – Ana Belaval è una reporter che lavora per la WGN di Chicago. La ragazza, come mostra il video YouTube, ha appena finito di intervistare Ricky Martin sulla situazione a Puerto Rico dopo l’uragano Maria. Credendo che il cantante portoricano non potesse vederla, ha iniziato a esultare senza freni. Per la Belaval, Martin è un idolo assoluto.

Peccato però che il cantante era ancora in studio e la ragazza in collegamento. La Belaval ha esultato davanti a tutti e lui è apparso molto divertito dalla scena.

Quando si è accorta della figuraccia in diretta tv, la cronista si è imbarazzata visibilmente, tra le risate generali dei conduttori per poi commentare: “Non avevo idea che mi stesse ascoltando”.