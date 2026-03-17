“L’aeronautica Militare israeliana, agendo sulla base delle informazioni di intelligence ha preso di mira ed eliminato Gholamreza Soleimani, che da sei anni operava come comandante dell’unità Basij, le forze che fanno parte dell’apparato armato del regime iraniano”. A comunicarlo è l’Idf, le forze armate israeliane, aggiungendo che durante le proteste interne in Iran, in particolare nei periodi più recenti in cui le manifestazioni si sono intensificate, le forze Basij sotto il comando di Soleimani hanno guidato le principali operazioni di repressione.

Idf ha confermato che Gholamreza Soleimani è stato eliminato dall’aviazione israeliana in un attacco a Teheran, insieme ad altri ufficiali mentre si trovavano in un quartier generale provvisorio allestito in seguito alla distruzione del loro quartier generale. Contemporaneamente, anche il vicecomandante dei Basij, Qassem Quraishi, è stato eliminato in un attacco a Shiraz.

Ucciso anche il capo della sicurezza Larijani

Il media israeliano Ynet ha avuto la conferma dal ministro della Difesa Israel Katz che il potente segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani è stato ucciso nell’attacco notturno dell’Idf a Teheran. Larijani era considerato l’uomo più influente del regime iraniano, nonché il leader di fatto della Repubblica islamica. È inoltre ritenuto ampiamente responsabile della brutale repressione delle proteste in Iran dello scorso gennaio. Secondo luna ricostruzione dei media israeliani, l’eliminazione di Larijani era stata pianificata per la notte tra domenica e lunedì, ma è stata rinviata all’ultimo momento. Ieri a mezzogiorno è arrivata un’informazione secondo cui Larijani avrebbe dovuto recarsi in uno dei suoi appartamenti sicuri. Non nella sua abitazione privata, ma in uno degli appartamenti che utilizzava. Al momento dell’attacco dell’Idf si trovava insieme con il figlio.

Kats: “Ali Larijani e Gholamreza Soleimani sono nelle profondità dell’inferno”

”Sono appena stato informato dal capo di stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Ali Larijani e il comandante dei Basij sono stati uccisi questa notte, raggiungendo il capo del programma di distruzione Ali Khamenei, e tutti i membri sconfitti dell’asse del male nelle profondità dell’inferno”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in una dichiarazione video accanto al capo di Stato maggiore.