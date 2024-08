Kamala Harris ha promesso che, se e quando sarà presidente degli Usa, taglierà le tasse per la classe media.

il suo programma include lo stop all’aumento dei prezzi nel settore alimentare, maggiori agevolazioni fiscali per le famiglie e per chi acquista una prima casa. Prevede inoltre l’aumento dell’aliquota sulle società che passerà dal 21% al 28% e una proposta che prevede l’esenzione delle mance dalle tasse (negli Usa praticamente obbligatorie in luoghi come la ristorante). E si tratta dell’unico punto su cui Kamala Harris e Donald Trump sono d’accordo.

Harris e Trump uniti dallo sconto fiscale sulle mance

La candidata presidenziale democratica Kamala Harris ha dichiarato nel suo discorso alla Convenzione Nazionale Democratica di voler approvare un taglio fiscale per la classe media.

Chi se non Kamala per la classe media?

Harris ha detto che il suo avversario Donald Trump non è preoccupato per la classe media: “Invece dell’aumento delle tasse previste da Trump, approveremo un taglio delle tasse per la classe media che andrà a beneficio di più di 100 milioni di americani”, ha detto Harris nel suo discorso. I dazi che vuole imporre Trump, secondo la Harris, porteranno ad un aumento dei prezzi. Trump le ha minacciate per raggiungere quello che definisce delle relazioni commerciali eque con gli altri paesi. Harris ha poi dichiarato che la classe media sarà “un obiettivo determinante della sua presidenza” ed ha promesso, se eletta, di creare una “economia delle opportunità” in cui “tutti abbiano la possibilità di competere e la possibilità di avere successo”.

Blocco dei prezzi degli alimentari

La settimana scorsa, Harris aveva delineato altre sue proposte per tagliare le tasse alla maggior parte degli americani, come il blocco dei prezzi degli alimentari e la costruzione di alloggi più accessibili. La sua agenda potrebbe incontrare resistenze da parte delle aziende e da parte del Congresso degli Stati Uniti, che ha sempre rifiutato proposte simili presentate da Biden. Harris mira quindi a creare un contrasto con il suo avversario proprio sulle politiche economiche generali e in particolare su tariffe, dazi e tasse. A seguire il discorso completo che ha incoronato kamala Harris a candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti.