La giornalista palestinese Alaa Hamouda incontra una bambina sfollata che trasporta sulle spalle la sorella ferita. La piccola è scalza ed ha camminato per due chilometri. Hamouda quindi le aiuta a raggiungere il campo profughi di Al-Bureij, a Gaza, trasportandole in auto.

“Sto trasportando mia sorella da due ore”

Le due sorelle sono due bambine. La più grande racconta che la sorella è ferita. “Non sei stanca di portare tua sorella?” gli chiede l’uomo che accompagna la giornalista, probabilmente il suo autista. La piccola replica: “Si sono stanca, la sto trasportando da due ore”. Poco dopo, le due bambine salgono in auto e vengono accompagnate al campo profughi. La più grande, una volta arrivata, scende dall’auto e prende in braccio la sorellina che non può camminare.