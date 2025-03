Il mondo degli accessori e delle tendenze fashion è in continua evoluzione, con oggetti che diventano improvvisamente dei veri e propri must-have. L’ultima mania che sta spopolando tra influencer e appassionati di moda è quella dei Labubu. Questi piccoli pupazzi dall’aspetto inquietante ma irresistibile sono diventati l’accessorio più desiderato da chi vuole rendere la propria borsa unica e originale.

Nati come oggetti da collezione, i Labubu si sono trasformati in veri simboli di stile, conquistando un pubblico sempre più vasto che include sia adolescenti che adulti. Celebrità e fashion influencer di tutto il mondo li sfoggiano sulle loro it-bag, contribuendo ad alimentare una tendenza virale che ha invaso i social e le passerelle urbane. Ma cosa rende questi piccoli mostriciattoli così speciali e perché tutti li vogliono?

L’origine dei Labubu

Dietro l’incredibile successo dei Labubu c’è la creatività dell’artista di Hong Kong Kasing Lung, che li ha disegnati per il colosso cinese Pop Mart. Fanno parte della collezione The Monsters, una linea di piccoli personaggi dal design accattivante e surreale, ispirati a un’estetica pop e fiabesca. Con il loro sorriso largo e un po’ inquietante, il corpo morbido in tessuto effetto teddy e le orecchie da coniglietto, questi pupazzi hanno conquistato il mercato globale, diventando pezzi da collezione ambitissimi.

Il fenomeno Labubu è esploso a livello internazionale quando Lisa, la celebre cantante delle Blackpink, ha iniziato a sfoggiarli agganciati alla sua borsa. La cantante ha scatenato una vera e propria mania tra i fan, spingendo sempre più persone a cercare e acquistare questi peluche dal fascino bizzarro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heart Defensor Telagaarta (@thatsheart)

La particolarità che ha reso questi pupazzi ancora più virali è la modalità di vendita: vengono distribuiti in blind boxes, ovvero scatole chiuse che impediscono di sapere in anticipo quale modello si sta acquistando. Questo sistema di vendita ha aumentato l’effetto sorpresa e la curiosità dei collezionisti, spingendo molti a comprare più scatole nella speranza di trovare il Labubu più raro o desiderato.

Perché i Labubu sono diventati così popolari?

La popolarità dei Labubu è il risultato di un mix di fattori che vanno dall’estetica particolare alla loro versatilità come accessorio di moda. Il loro aspetto “brutto ma simpatico” gioca su un contrasto che li rende affascinanti agli occhi di chi cerca oggetti originali e fuori dagli schemi.

Un altro elemento che ha contribuito al loro successo è la forte componente collezionistica. Pop Mart rilascia regolarmente nuove edizioni limitate, ognuna con colori, outfit e dettagli differenti. Alcuni modelli sono più rari di altri, il che li rende ancora più ambiti dai fan. Questo ha dato vita a un vero e proprio mercato secondario, con alcuni esemplari che vengono rivenduti a prezzi esorbitanti, superando anche i mille euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pink Peachy (@pink_peachy1)

I social media hanno giocato un ruolo chiave nella diffusione del trend. TikTok, Instagram e Pinterest sono pieni di video e foto che mostrano i Labubu attaccati alle borse di lusso, confermando la loro ascesa come accessorio glamour. La loro presenza nelle collezioni di influencer e celebrità ha consolidato l’idea che siano un dettaglio di stile imprescindibile.

Dove si comprano e quanto costano i Labubu?

I Labubu possono essere acquistati nei negozi ufficiali Pop Mart e sugli store online specializzati. Data la loro popolarità, molti modelli vanno sold out rapidamente, costringendo gli appassionati a rivolgersi a piattaforme di rivendita per trovare quelli più rari.

Il prezzo di partenza di un Labubu standard si aggira intorno ai 20 euro, ma il valore può variare a seconda dell’edizione e della rarità del modello. Alcuni pezzi da collezione, soprattutto quelli delle edizioni limitate, possono raggiungere cifre molto più alte, con aste online che vedono i prezzi schizzare fino a oltre 1000 euro.

L’elevata richiesta ha dato vita anche a un mercato di falsi, con numerosi video e guide che spiegano come distinguere un Labubu originale da una copia contraffatta. Tra i dettagli da verificare ci sono la qualità del tessuto, la mobilità della testa e dei piedi e la presenza del QR code sull’etichetta, che deve rimandare alla pagina ufficiale del servizio clienti Pop Mart.

Come indossare i Labubu

I Labubu non sono semplici pupazzi da collezione, ma veri e propri accessori di tendenza. Il modo più cool per sfoggiarli è agganciarli alla borsa, meglio ancora se si tratta di un modello di lusso. Mini bag di Chanel, Dior e Hermès sono le scelte più comuni tra le influencer, ma i Labubu si abbinano perfettamente anche a zaini, shopper e marsupi.

Oltre alle borse, possono essere utilizzati come charm per arricchire altri accessori, come portachiavi, cinture o persino jeans e giacche, aggiungendo un tocco giocoso e originale all’outfit. La loro estetica pop e leggermente dark li rende perfetti per chi ama lo stile streetwear e per chi vuole distinguersi con un dettaglio unconventional.

La moda dei Labubu è anche legata alla tendenza più ampia degli accessori kawaii e creepy-cute, che mescolano elementi teneri e inquietanti. Questo stile è particolarmente apprezzato dalla Gen Z, che ama esprimere la propria personalità attraverso oggetti fuori dal comune.