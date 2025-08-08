“Abbiamo costretto Giorgia Meloni a pronunciare, per la prima volta, la parola genocidio riferendosi allo sterminio organizzato da Israele ai danni del popolo palestinese”. Così, in un post sui social, gli attivisti di Palestina Libera commentano il loro video girato a Milano, fuori dal concerto delle Blackpink, dove la premier si trovava con la figlia. Nel filmato, un militante le chiede: “Come madre, una parola per il genocidio palestinese?”. Meloni risponde: “Io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese, siamo la nazione al mondo che ha liberato più bambini. Se fosse preparato lo saprebbe, perché la pace non si fa così”. Quando l’attivista insiste sull’invio di armi a Israele, la premier replica: “Ma quali armi, studi”. Per Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, “è la prima volta che Giorgia Meloni ammette pubblicamente che il genocidio a Gaza esiste ed è in corso. E allora, perché non fa nulla per fermarlo?”. Secondo Bonelli, “il governo Meloni continua a cooperare militarmente con Israele. Invece di attaccare Avs per aver denunciato la complicità dell’esecutivo, Meloni porti Netanyahu davanti alla Corte Penale Internazionale. Sta ferendo la dignità del popolo italiano”.