Mara Venier, armata di scopa, dà la caccia ai gabbiani VIDEO

ROMA – Mara Venier, armata di scopa, dà la caccia ai gabbiani. La scena, e non poteva essere altrimenti, è avvenuta a Roma dove la conduttrice di “Domenica In” vive. Roma che continua ad essere assediata dai rifiuti.

La Venier, tra le risate di chi sta girando il video, nel suo terrazzo si lancia anche in una improbabile imitazione del gabbiano, cercando in un qualche modo di comunicare col pennuto. E conclude: “Non se ne può più“. Chissà se la Venier, armata di scopa, alla fine sarà riuscito a cacciare via qualche gabbiano.

Fonte: Instagram, YouTube.