ROMA – Il pesto con il prezzemolo e la menta… Lo chef stellato Massimo Bottura ha scatenato l’ira dei genovesi. In un video realizzato per l’edizione americana di Vice, Bottura ha infatti realizzato la sua ricetta personalissima del pesto, con una serie di ingredienti un po’ anomali. A cominciare dalla menta, aggiunta al basilico, e poi le briciole di pane. La composizione esatta del pesto alla Bottura, riportata anche nel suo libro Bread is gold, prevede 200 gr di foglie di basilico, 50 gr di foglie di prezzemolo, 120 gr di foglie di menta, 25 gr di pane raffermo finemente sbriciolato, 2 spicchi d’aglio tritati, 2 cucchiaini d’olio extra vergine, 50 gr di parmigiano reggiano e un cucchiaio di sale marino.

Bottura si è salvato in corner non definendo mai il suo pesto “alla genovese”, come sottolinea il Secolo XIX, ma poi al posto delle trofie usa i fusilli: “Bottura – scrive Marta tra i tanti commenti inviperiti – io tralascio pure pure gli ingredienti perché sempre di rivisitazione si tratta. Ma sul frullatore ho sentito distintamente le bestemmie di mia nonna. E mia nonna è morta da 5 anni”. “Ma cosa fa sto criminale – scrive andrea – non sono manco riuscito a vedere il video fino alla fine”.