A Cirò Marina, in provincia di Crotone, Massimo Ranieri ha interrotto il proprio concerto quando è venuto a conoscenza della notizia della scomparsa di Pippo Baudo, morto il 16 agosto all’età di 89 anni al policlinico Campus Biomedico.

Il ricordo commosso di Massimo Ranieri

Dopo aver annunciato al pubblico la morte del grande conduttore, appresa nei camerini, il cantante si è presentato commosso sul palco dell’Arena Saracena di Cirò Marina dichiarando: “È venuto a mancare un nostro amico”. Poco dopo, con la voce rotta dall’emozione, Ranieri si è rivolto al proprio pubblico: “Grazie a Pippo Baudo ho messo piede in tv, mi disse di studiare”. Le sue parole sono state infine accolte con un grande applauso da parte del pubblico.

Il Teatro delle Vittorie accoglie oggi il feretro di Pippo Baudo per un ultimo saluto da parte del pubblico. I vertici Rai, in accordo con i famigliari dello storico presentatore, hanno organizzato un ultimo tributo stabilendo gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20; dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto. I funerali, invece, si terranno nella sua amata Militello Val di Catania, il 20 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella. Dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie.