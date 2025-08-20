A Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno trovato una grande piantagione di marijuana con oltre duemila arbusti di cannabis, coltivati con tecniche avanzate e con un sofisticato sistema d’irrigazione. La scoperta è avvenuta nel corso di un’attività di rastrellamento condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Caulonia in alcune aree delle campagne della Locride.

“Un’impresa agricola”

Secondo quanto dichiarato dai militari dell’Arma, la coltivazione, per dimensione e organizzazione, aveva assunto i connotati di una vera impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato grandi quantitativi di droga. La presenza della piantagione evidenzia, spiegano i militari dell’Arma, come le zone rurali e più difficili da presidiare possano diventare rifugio di attività criminali, favorite dall’isolamento e dalla fitta vegetazione.

Il rinvenimento è avvenuto grazie anche al supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Calabria”. Tutte le piante ritrovate, oltre duemila, sono state sequestrate.