Messi elogia Verratti: “E’ tra i migliori al mondo”. La gaffe del Psg che lo chiama “Ferrati” VIDEO

Durante la conferenza stampa di presentazione Leo Messi ha voluto fare un elogio al centrocampista del Psg e dell’Italia Marco Verratti, dicendo che “è un fenomeno”. E proprio mentre Messi parlava di Verratti, il Psg sbaglia la il nome centrocampista italiano e in sovrimpressione lo chiama “Ferrati”. Evidentemente nel sottotitolare le parole di Messi è stato usato un programma automatico.

Le parole di Messi su Marco Verratti e il Barcellona che lo voleva

Messi ha detto: “Verratti sta dimostrando di essere uno dei migliori al mondo. Il Barcellona per molti anni ha provato ad acquistarlo. Ora le cose si sono capovolte e sono io che sono venuto a giocare con lui. È un fenomeno e un ragazzo spettacolare. Tutto lo spogliatoio comprende i migliori del mondo, ognuno nel loro ruolo. È una rosa splendida, spero di dare il mio contributo”, ha detto il fuoriclasse argentino rispondendo a una domanda sul centrocampista italiano.

Lionel Messi: “Voglio continuare a vincere con il Psg”

“Voglio vincere, voglio continuare a competere a livelli alti e non ho avuto dubbi sul Psg perché questo club vuole crescere. Non so se giocheremo contro il Barcellona, potrebbe essere bello tornare a Barcellona al Camp Nou, magari in uno stadio pieno. Potrebbe anche essere strano tornare a Barcellona con una maglia diversa, vedremo…”, ha detto Messi, accompagnato in questo appuntamento dai tre figli, tutti con la nuova maglia numero 30 del papà, e dalla moglie, Antonella Roccuzzo.

Il presidente del Psg, Al Khelaifi: “Molto orgoglioso di presentare Leo Messi”

“Sono molto contento, molto orgoglioso di presentare oggi Leo Messi come giocatore del Psg. È un giorno storico, incredibile, per questo club e tutto il mondo del calcio”, il commento del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi.

“Spero che Parigi possa diventare la tua nuova città preferita”, ha detto Al-Khelaifi, aggiungendo che “è solo l’inizio, ora arriva il lavoro duro sul campo, ciò che davvero conta. Leo ha vinto tantissimi trofei e continuerà a vincerne con i suoi nuovi compagni. Abbiamo alcuni dei calciatori più forti al mondo e uno degli allenatori migliori al mondo”.