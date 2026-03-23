Milano-Sanremo, il video dei ciclisti che sbagliano strada e poi tornano indietro
Il video mostra un momento curioso della Milano-Sanremo. A pochi chilometri dalla partenza da Pavia, la fuga iniziale sbaglia strada a una rotonda. I corridori si trovano tra auto e un pullman, costretti a tornare indietro. Il gruppo principale li raggiunge facilmente, approfittando dell’errore.
Milano-Sanremo 2026’nın henüz ikinci kilometresinde görevli araçlar öncülüğünde cümbür cemaat yanlış yola sapılmasıyla yaşanan kaos sonucunda ilk kaçış grubu denemesi beklenmedik şekilde son buldu.#MilanoSanremo pic.twitter.com/SdBH7Q0R69
— Pro Peloton (@propelotontr) March 21, 2026