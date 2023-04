Il motore dell’aereo della compagnia American Airlines decollato da Columbus in Ohio è in fiamme probabilmente a causa di un uccello. E chi era a bordo ha vissuto momenti di paura documentati in un video diventato virale sui social.

Motore dell’aereo dell’American Airlines è in fiamme a causa di un uccello: paura a bordo

I piloti hanno deciso di tornare indietro, atterrando di nuovo all’aeroporto di partenza. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito e l’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di John Glenn Columbus. La Federal Aviation Administration sta investigando l’accaduto per fare luce sulle cause dell’incidente.

Cosa sono i bird strike

L’incidente fa parte dei cosiddetti bird strike, gli impatti violenti tra un aereo e un uccello (o un intero stormo). Collisioni di questo tipo si verificano in genere in fase di decollo o di atterraggio e quindi negli aeroporti o in prossimità di essi. Gli uccelli volano generalmente al di sotto dei 152 metri di quota quando non sono in migrazione attiva, spiega l’Enac.

Il fenomeno è in aumento soprattutto per la massiccia crescita del traffico aereo. Ed anche per l’incremento di alcune popolazioni di volatili. Sempre secondo l’Enac,”in Italia il numero di wildlife strike è passato 348 nel 2002 a 1.084 nel 2014, e dal 1980 ad oggi la popolazione nidificante di gabbiano reale è più che raddoppiata, superando le 60.000 coppie”.