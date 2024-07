Nepal, aereo si schianta a terra durante il decollo: “Almeno 18 morti”

Tragico incidente aereo mercoledì mattina 24 luglio a Kathmandu, capitale del Nepal. Un velivolo della Saurya Airlines si è schiantato a terra durante la fase di decollo. Il volo, diretto verso Pokhara, un noto centro turistico nella repubblica himalayana, trasportava 19 persone a bordo, inclusi i membri dell’equipaggio. Al momento, non si hanno informazioni dettagliate sulle condizioni dei passeggeri, ma si teme che non ci siano sopravvissuti.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto riportato dal quotidiano Kathmandu Post e confermato da un funzionario dell’aeroporto, il disastro è avvenuto intorno alle 11:15 ora locale (le 7:30 in Italia). L’aereo avrebbe sbandato fuori pista e successivamente preso fuoco, generando un denso pennacchio di fumo visibile a chilometri di distanza. Il portavoce dell’aeroporto, Premnath Thakur, ha riferito che tutte le persone a bordo, comprese quelle dell’equipaggio, erano dirette a Pokhara.

Immediatamente dopo lo schianto, l’esercito nepalese ha attivato le operazioni di soccorso. Le squadre di pronto intervento sono giunte sul posto per prestare assistenza e cercare di salvare eventuali superstiti. Jagannath Niroula, direttore generale dell’aeroporto di Kathmandu, ha dichiarato che ulteriori dettagli sull’incidente sono ancora in fase di conferma. Le immagini diffuse dal portale di notizie Khabarhub mostrano l’aereo avvolto dalle fiamme, con il fumo che si eleva in cielo.

Il velivolo era diretto a Pokhara, una destinazione turistica molto popolare in Nepal, nota per i suoi paesaggi e come punto di partenza per escursioni nell’Annapurna. La città attrae ogni anno migliaia di turisti, sia per le sue bellezze naturali che per le opportunità di trekking. L’aereo della Saurya Airlines avrebbe dovuto trasportare i passeggeri in questa affascinante località, ma il tragico incidente ha interrotto bruscamente il viaggio.

Molti hanno assistito allo schianto e alle conseguenti operazioni di soccorso, e sono in fase di choc. “È stato terribile vedere l’aereo prendere fuoco così rapidamente,” ha detto un testimone. Le autorità locali stanno lavorando per raccogliere informazioni dettagliate e fornire aggiornamenti sullo stato delle vittime e sulle cause dell’incidente.

Le autorità nepalesi hanno avviato un’indagine per determinare le cause precise dello schianto. Incidenti aerei come questo richiedono un’attenta analisi per comprendere se ci siano stati errori umani, problemi tecnici o condizioni meteorologiche avverse che possano aver contribuito alla tragedia. La Saurya Airlines, la compagnia proprietaria del velivolo, ha promesso piena collaborazione con le autorità investigative e ha espresso profondo cordoglio per le vittime e le loro famiglie.

