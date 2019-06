ROMA – In un video che circola sul web si vedono Neymar e Najila Trindade Mendes de Souza, la modella brasiliana che ha accusato il calciatore del Psg e della nazionale brasiliana di aver abusato di lei, su un letto di una camera d’albergo di Parigi.

La ragazza prima si sdraia sul letto, poi si arrabbia e comincia a colpire il campione brasiliano che cerca di parare i colpi e di calmare la donna. Secondo quanto scrivono i media brasiliani, la ragazza urla a Neymar queste parole: “Ti picchio, sai perché? Perché ieri mi hai aggredito e mi hai lasciato qui da sola”.

Il video sarebbe stato girato nello stesso luogo in cui sarebbe avvenuta la violenza di cui Neymar è accusato. I fatti denunciati sarebbero avvenuti a Parigi il 15 maggio scorso. La donna avrebbe detto che lei e Neymar si sono conosciuti su Instagram e il giocatore del Paris Saint Germain l’avrebbe poi invitata a Parigi. Giunto ubriaco in hotel, avrebbe abusato di lei.

Il portavoce del calciatore brasiliano non ha risposto alla richiesta di commenti, ma il giocatore, in un post su Instagram, si è difeso, pubblicando diversi messaggi e foto a luci rosse che lui e la donna si sarebbero scambiati su WhatsApp sia prima che dopo il 15 maggio.

“Sono accusato di st***o, è una parola pesante, molto forte, ma è quello che sta succedendo”, ha detto il fuoriclasse brasiliano in un video postato su Instagram a mezzanotte di sabato. “Tutto questo mi sorprende, è qualcosa di molto brutto, molto triste, perché chi mi conosce sa che tipo di persona sono, sa che non farei mai una cosa del genere”, ha continuato Neymar prima di mostrare “tutta la conversazione” avuta con la donna. “Sono momenti intimi, ma è necessario mostrarli per dimostrare che non è successo nulla” dice ancora Neymar che si dice vittima di un’estorsione concludendo così: “E’ stata una trappola e ci sono cascato, spero che serva da lezione per il futuro”.

Fonte: Youtube