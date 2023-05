La nutria che passeggia nel cortile dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma VIDEO

Una nutria passeggia nel cortile dell’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina, a Roma. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram Welcome To Favelas. In sottofondo, nel video, si sentono i commenti divertenti di alcune persone presenti in quel momento.

La nutria che passeggia nel cortile dell’ospedale Fatebenefratelli

Ormai, c’è poco da dire, scandalizzarsi per gli animali in giro per la città è diventata una vera e propria moda. Ma cosa si dovrebbe fare? Uccidere tutti gli animali presenti nella cintura cittadina? Cosa dovrebbe scandalizzare? L’esistenza sul globo terracqueo di animali oltre l’essere umano?

Gli animali ci sono, fatevene una ragione. E continueranno a gironzolare per le strade e a rovistare tra i rifiuti. Anche dopo la scomparsa dell’essere umano.

