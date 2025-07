All’aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna, un volo Ryanair diretto a Manchester è stato evacuato d’urgenza per un sospetto incendio a bordo. Le prime segnalazioni parlano di almeno 18 persone ferite, molte delle quali in modo lieve, ma sei passeggeri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, quando un Boeing 737 della compagnia low cost irlandese Ryanair, pronto al decollo sulla pista dell’aeroporto della capitale delle Baleari, ha dovuto interrompere la manovra a causa di quello che inizialmente è stato percepito come un principio di incendio a bordo.

Cosa è successo: il fumo in cabina e la fuga nel panico

Secondo quanto raccontato da testimoni oculari e confermato da fonti locali, intorno alle 00:30, una densa nube di fumo ha cominciato a diffondersi nella cabina passeggeri. In preda al panico, alcuni viaggiatori hanno gridato all’incendio e, nel caos generale, l’equipaggio ha dato ordine di procedere all’evacuazione immediata del velivolo.

Molti passeggeri sono usciti utilizzando gli scivoli gonfiabili di emergenza, mentre altri, in preda al panico, si sono lanciati direttamente dalle ali dell’aereo sulla pista, riportando contusioni, distorsioni e piccole fratture.

Le autorità sanitarie locali hanno confermato che 18 persone hanno subito lesioni, tutte di lieve entità, tra cui distorsioni, escoriazioni e lievi traumi da caduta. Sei passeggeri sono stati portati in ospedale per controlli più approfonditi. Il pronto intervento dei soccorsi, già allertati dalla torre di controllo, ha permesso un’assistenza tempestiva, evitando conseguenze più gravi.

Il video pubblicato sui social

Il video del panico a bordo e della successiva fuga dei passeggeri è stato pubblicato su Instagram. Le immagini, diventate virali in poche ore, mostrano i passeggeri terrorizzati che si lanciano dalle uscite d’emergenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Infocrazia (@infocrazia)

Le cause: un guasto tecnico alla base dell’allarme

Non si è trattato, fortunatamente, di un vero incendio. Lo ha confermato la stessa Ryanair in una nota ufficiale, spiegando che si è trattato di un falso allarme. Una spia luminosa avrebbe erroneamente segnalato un principio d’incendio nella parte posteriore del velivolo, causando il blocco della procedura di decollo e l’immediata evacuazione per sicurezza.

«Il volo da Palma a Manchester ha interrotto il decollo a causa di un falso allarme incendio segnalato da un indicatore. I passeggeri sono stati evacuati utilizzando gli scivoli e riportati al terminal», si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia.

Ryanair ha inoltre precisato di aver «organizzato un aeromobile sostitutivo» per completare il viaggio. Il volo è ripartito questa mattina, 1° luglio alle ore 07:05, con i passeggeri rimasti a bordo dopo la notte di paura.