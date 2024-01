Paola Egonu, pallonata in faccia a Mazzanti e labiale controverso: “Pezzo di m….” VIDEO

Paola Egonu e Davide Mazzanti si sono ritrovati da avversari. La giocatrice e il tecnico, con un passato travagliato nella nazionale, si sono affrontati nel massimo campionato di pallavolo. L’ex ct, all’esordio sulla panchina dell’Itas Trentino è stato sconfitto dalla Vero Volley Milano, formazione della Egonu.

Paola Egonu e Mazzanti: pallonata in faccia e labiale controverso

Nel corso del terzo set è arrivato l’episodio che sta facendo il giro del web (qui il video): su una schiacciata di Egonu, non difesa dalle giocatrici trentine, la palla, deviata, va a colpire in pieno volto Mazzanti, che non riesce ad evitare la sfera, ma subito sorride per quanto accaduto.

L’allenatore ha mostrato il sorriso facendo subito il cenno dell’ok con il pollice alto. La Egonu, però, ha subito recuperato un pallone per portarsi in battuta. Solo al momento di servire poi la stella italiana, ha rivolto un cenno a Mazzanti con pollice in su. Il labiale dell’azzurra, da alcuni spettatori è stato letto come offensivo nei confronti di Mazzanti, anche se non è ben chiaro cosa realmente dica l’azzurra. “Pezzo di m… che non sei altro”.