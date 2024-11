Ospite di Piazzapulita, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi parla di quel che è avvenuto a Bologna: “È un’escalation. Le scorse elezioni Salvini ha suonato il campanello, questa volta hanno mandato le camicie nere. C’è poco da fare: erano proprio camicie nere con inni che richiamavano al fascismo. E questo a me ha turbato molto perché erano a cento metri dalla stazione di Bologna”.

“Salvini eppure se la prende con le zecche rosse, Meloni di non aver visto le camicie nere” dice il conduttore Corrado Formigli. “Basta vedere – risponde ancora Prodi – cosa hanno scritto e cosa hanno detto. Le immagini parlano. Se loro si chiamano camicia nera come fanno loro a dire di non averle viste?”