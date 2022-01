Il poliziotto Sam Buh si è improvvisato rider per un giorno. Ha portato a termine l’ordine di cibo a domicilio fatto da una sua concittadina. Solo che lui aveva appena arrestato il rider che stava effettuando la consegna. E’ successo a Sioux Falls, in North Dakota, negli Stati Uniti.

Poliziotto arresta rider e poi consegna il cibo a domicilio al posto suo

Fatto sta che l’agente ha fermato il rider che aveva infranto il codice della strada. Durante il controllo, altro che codice della strada. Sulla testa del rider pendeva un mandato d’arresto per reati precedentemente commessi. A quel punto il poliziotto non ha potuto far altro che arrestarlo.

Poi, però, ha notato il pacchetto della consegna. Ha controllato l’indirizzo, ha visto che non era lontano, e ha deciso di portare a compimento quest’altra missione. Non era giusto, in fondo, che a pagare fosse la cliente che voleva solo risparmiarsi di cucinare per quel giorno.

Quando ha guardato fuori dallo spioncino, la donna ha visto che c’era un poliziotto. Sam ha però spiegato tutto ed è riuscito a consegnarle il pacco.

Il commento della Polizia di Sioux Falls

“Sebbene la consegna del cibo non sia una parte normale del lavoro di un poliziotto, lo è aiutare le persone”. Così il dipartimento di polizia di Sioux Falls, nello stato del South Dakota, ha commentato l’originale gesto.