Ponte Morandi, la demolizione delle pile alle 9 DIRETTA VIDEO

ROMA – Oggi, venerdì 28 giugno 2019, è il giorno dell’esplosione controllata delle pile del Ponte Morandi. Esplosione che avverrà alle nove. Minuto più, minuto meno. Tre sirene suoneranno e poi ci sarà l’esplosione. Esplosione che durerà circa 8 secondi. Il tutto avverrà nel raggio di circa 300 metri.

Le operazioni di sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak, in previsione dell’esplosione controllata delle pile 10 e 11 dell’ex viadotto Morandi, sono iniziate poco dopo le 6. Le operazioni, coordinate dalla Protezione civile, proseguiranno fino a che tutte le oltre 3.400 persone che vivono nella zona rossa non siano uscite dalle loro abitazioni. In cantiere intanto i fochini, arrivati alle pile alle 5:30, stanno predisponendo i materiali utili per le ‘volate’ che distruggeranno i due monconi.

Ecco la diretta video: