“Una grande opera indispensabile per rendere più unito e moderno il paese” e “una delle infrastrutture più importanti per il nostro paese, su questo non ho mai cambiato idea”. Così, nel 2022 alla vigilia delle Politiche di settembre, Silvio Berlusconi definiva il ponte sullo Stretto e il progetto per realizzarlo, in un video postato sui social da Marta Fascina, ex compagna dell’ex premier e deputata di Forza Italia.

Fascina commenta: “A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!”.

Per Berlusconi il Ponte era una “priorità assoluta”

Nel breve filmato il fondatore di Forza Italia, scomparso due anni fa, dice che il ponte “rimane una priorità assoluta non solo per collegare la Calabria e la Sicilia ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Poi ricorda che il progetto sostenuto dai suoi governi era stato “bloccato per due volte da governi della sinistra ma questa volta non ci fermeranno. Questo è il nostro progetto e il nostro impegno a cui non verremo assolutamente meno. Il 25 settembre andremo alle elezioni e assumeremo la guida del paese e e potremo dare finalmente il via alla realizzazione del ponte”.