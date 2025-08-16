“Presidente, smetterà di uccidere civili?”. Se il presidente in questione si chiama Vladimir Putin, il fatto che la domanda sia stata posta è di per sè una notizia. Attendersi una risposta, ovvio, non fa parte al momento del regno del possibile. E tuttavia.

“Presidente, smetterà di uccidere civili?”

Putin ha fatto prima finta di non sentire (ha messo ostentatamente mano all’orecchio) durante la passerella iniziale sul tappeto rosso generosamente srotolato dal grazioso ospite.

Poi, durante la conferenza stampa a due (ma a senso unico, cioè senza rispondere ai cronisti di mezzo mondo) la stessa domanda si è persa nel vento (dylanianamente) insieme a quelle sul cessate il fuoco.

“Presidente, smetterà di uccidere civili?”, ha ripetuto coraggiosamente Rachel Scott, battagliera corrispondente afroamericana della Abc, una vecchia conoscenza di Trump, che la detesta.

A maggio l’impertinente Scott aveva chiesto conto a The Donald del costoso e imbarazzante dono ricevuto dal Qatar (un aereo presidenziale, nientemeno).

Ancora in campagna elettorale, Scott gli aveva chiesto come poteva pretendere il voto dei neri dopo tutte le dichiarazioni in bilico tra fake-news e razzismo (a cominciare dalla mistificazione gratuita sul luogo di nascita di Obama). “Lei è orribile”, balbettò Trump, l’amico americano dell’autocrate russo.