Due pullman rimasti bloccati uno di fronte all’altro a causa di una strada stretta, sono rimasti bloccati a Passo Sella sulle Dolomiti. I due autisti sono scesi ed hanno deciso di chiarire la questione picchiandosi.

Qualcuno li ha ripresi e il video ha fatto inevitabilmente il giro del web. La scena è quasi surreale: due uomini impegnati in un corpo a corpo con le altre persone intrappolate nella coda che cercano di separarli.