Diverse settimane fa sul web era diventato virale il video di un cucciolo di scimmia che giocava con un peluche trasportandolo ovunque all’interno dello zoo di Ichikawa, nella prefettura di Chiba, in Giappone. Il protagonista del filmato si chiamava Punch, un piccolo macaco di poco più di sei mesi abbandonato dalla madre e in seguito accolto e accudito dal personale dello zoo. Per compensare l’assenza della madre, il personale dello zoo aveva deciso di dare a Punch alcune coperte e soprattutto un peluche a forma di orangotango. Dopo aver commosso il web con il suo peluche, Punch ha finalmente trovato una nuova amica con cui gioca e si accoccola quotidianamente. Negli ultimi video apparsi sul web, infatti, si vede il piccolo Punch che segue ovunque la sua nuova amica, che si chiama Moe e che gli utenti del web hanno già ribattezzato Momo-chan.