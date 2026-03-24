Dopo la diffusione dei primi risultati sul referendum della giustizia, le aule dei tribunali si sono spesso trasformate in luoghi di festa: abbracci, brindisi, cori e anche qualche lacrima. “Ha vinto la Costituzione” è la frase che rimbalza da Nord a Sud, accompagnando l’esultanza delle toghe.

A Napoli la celebrazione è particolarmente accesa. Una cinquantina di magistrati si ritrova nella saletta dell’Anm del Palazzo di Giustizia, brindando sulle note di “Bella Ciao”. Il procuratore generale Aldo Policastro viene accolto tra applausi e cori, mentre non manca anche qualche slogan polemico rivolto al governo.

Alla festa non partecipa Nicola Gratteri che però parla di “segnale forte e chiaro” da parte della società civile, mentre Nino Di Matteo definisce il risultato “una giornata di svolta, di speranza per la giustizia”.

(video Il Mattino)