Il momento dell’esplosione del distributore di gpl in via dei Gordiani a Roma, documentato da uno dei palazzi vicini. Mentre i Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il primo incendio avviene un secondo violentissimo impatto che travolge tutto.

Al momento il bilancio è di più di 30 feriti. Ci sono diversi codice rosso e due persone in prognosi riservata per ustioni e traumi dovuti all0 spostamento d’aria. I due rischiano la vita.