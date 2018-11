MOSCA – Per scattarsi un selfie ha danneggiato un quadro di Salvador Dalì. Accade in Russia, dove alcuni capolavori del pittore spagnolo erano in mostra al museo di Ekaterinburg. Nei filmati della videosorveglianza si intravede una visitatrice che sosta di fronte alla parete temporanea sulla quale erano appesi un quadro di Francisco Goya e uno di Dalì. All’improvviso la parete è venuta giù e nel video si vede chiaramente che è stata una seconda ragazza ad urtarla accidentalmente mentre era intenta a scattare un selfie.

Il quadro di Goya, della serie dei Caprichos è rimasto pressoché intatto, danneggiata solo la cornice. Mentre la tela di Dalì è stata lacerata dal vetro che si è rotto nell’impatto col pavimento. Sul disastroso incidente è stata aperta una inchiesta per accertare le responsabilità delle ragazze e fare una valutazione dei costi del restauro, che potrebbe richiedere migliaia di euro.

Probabilmente la ragazza dovrà ora ripagare il danno, ma non sarà processata perché è stato un fatto accidentale. Il ministero dell’Interno russo ha pubblicato online un video in cui si vede la struttura precipitare, rischiando di cadere addosso a un’altra ragazza.

A wall displaying paintings by Dali and Goya was knocked over causing damage to the works of art as the group of girls tried to take a selfie against the wall at the International Arts Centre in Yekaterinburg. #Selfie pic.twitter.com/qisasGuNf5

