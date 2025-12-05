A Sabaudia, in provincia di Latina, un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile dell’incendio che nei giorni scorsi ha distrutto due auto in dotazione alla polizia municipale. L’uomo, già note alle forze dell’ordine, avrebbe provocato la distruzione di due Jeep Renegade della polizia locale, parcheggiate entrambe di fronte al comando a ridosso delle colonnine di ricarica. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, in stretta collaborazione con il personale della stessa polizia municipale, sono arrivati subito all’identificazione del responsabile grazie soprattutto ai sistemi di videosorveglianza.

Il video dell’incendio

Come si vede nel video diffuso dall’Arma, le telecamere hanno infatti ripreso un uomo mentre cosparge i veicoli di liquido infiammabile, per poi appiccare l’incendio e allontanarsi a bordo di un veicolo. Al momento, pare che l’uomo abbia agito in questo modo con l’obiettivo di essere arrestato per problematiche nel proprio ambito familiare. Poco prima questo incendio, un’altra auto, quella di un privato, era stata data alle fiamme a San Felice Circeo. Secondo gli investigatori il responsabile sarebbe lo stesso uomo.

“Non ci faremo intimidire. Chi pensa di turbare questa città con il fuoco si sbaglia di grosso. Questo non è un attacco alla Polizia Locale. Questo vile gesto è un attacco alla Comunità. E chi l’ha compiuto verrà scoperto e pagherà come previsto dalla legge”, ha dichiarato il sindaco Alberto Mosca.