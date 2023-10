Scontro in Aula alla Camera tra il deputato di FdI Giovanni Donzelli e i parlamentari di Pd e Avs intervenuti in difesa di Laura Boldrini, accusata dalla destra di essere vicina alle posizioni di Hamas. Tutto in realtà comincia con la trasmissione tv “E’ ancora Carta Bianca”, quando il giornalista Alessandro Sallusti e Donzelli accusano l’ex presidente di Montecitorio di essere vicina a organizzazioni che finanziano Hamas e di essere “l’ispiratrice delle frasi pro-Hamas pronunciate in un liceo milanese”. “Una tesi – ribatte Boldrini in una nota uscita poco prima dello scontro in Aula – che mi ha lasciato allibita”.

Lo scontro tra Boldrini e Donzelli

Al termine dei lavori dell’Aula, quando i deputati possono intervenire a titolo personale, Arturo Scotto solleva il caso ed esprime alla collega di partito “la solidarietà di tutto il gruppo”. Quindi rispedisce ogni accusa al mittente ricordando come Boldrini abbia votato la “condanna senza se e senza ma contro Hamas” contenuta nella mozione del Pd. “Mentre altri erano assenti, impegnati nella cosa in cui eccellono di più: la diffamazione”, ribatte Scotto liquidando le accuse come “parole sporche, limacciose e insolenti che rappresentano uno squadrismo preterintenzionale di fondo”.

Subito dopo chiede di parlare Donzelli che ribadisce le accuse contro Boldrini, rincarando la dose, sottolineando cioè che “chiunque ritenga di negare il diritto di Israele a esistere e difendersi, continuando a ritenere che tutti gli altri popoli abbiano questo diritto tranne Israele, lascia venire il dubio che dietro a questa difesa della Palestina ci sia un nuovo e strisciante antisemistismo“. Ed è a questo punto che esplode l’ira di Nicola Fratoianni (Avs) che parla di “squadrismo strisciante” senza il “preterintenzionale” messo prima da Scotto, ricordando come Donzelli già ci “provò a inizio legislatura ad accusare parlamentari della Repubblica di essere conniventi con i terroristi (il riferimento è ai Dem che visitarono in carcere l’anarchico Cospito), ma gli andò male”.

Il video riportato dal Fatto Quotidiano: