Soldato ucraino come Pietro Micca: si fa esplodere sul ponte per fermare truppe russe VIDEO

Per fermare l’avanzare delle truppe russe l’eroe ucraino Vitaly Shakun come Pietro Micca, si è fatto esplodere col ponte che aveva minato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il militare del genio che si è fatto esplodere insieme a un ponte nella regione di Kherson vicino alla Crimea, ha compiuto un atto eroico che ha rallentato le truppe russe.

Il gesto del soldato ucraino

In un post sulla pagina Facebook dello Stato maggiore ucraino, è riportato che il battaglione ha deciso che l’unico modo per fermarli era far saltare in aria il ponte. Shakun si era offerto volontario per la pericolosa missione di posizionare velocemente le cariche esplosive sul ponte di Henichesk: è riuscito nell’impresa, ma non ha avuto il tempo di allontanarsi. Ha detto ai suoi compagni che stava per far esplodere il ponte e un secondo dopo hanno sentito un boato.

Per l’eroismo, il militare riceverà un riconoscimento postumo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in un video ha commentato: “”La sua azione eroica ha rallentato in modo significativo l’avanzata del nemico, il che ha permesso all’unità di ridistribuire e organizzare la difesa”.