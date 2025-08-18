Prosegue senza sosta la lotta dei vigili del fuoco per contrastare l’emergenza incendi che da diversi giorni sta mettendo in ginocchio la Spagna. Il governo del primo ministro Pedro Sánchez ha deciso di inviare altri 500 soldati al contingente di oltre 1.400 militari già impegnati a spegnere i roghi.

Vigili del fuoco in azione

La Spagna, e in particolare le regioni della Galizia e dell’Estremadura, sta vivendo una situazione complessa riguardo al propagarsi dei roghi, dovuti soprattutto al periodo di caldo torrido e alle temperature che domenica hanno sfiorato i 45 gradi.

Dall’inizio dell’anno sono già andati in fumo 148mila ettari, il secondo dato peggiore dal 2006, pari a oltre un quarto della superficie bruciata in tutta l’Unione europea. Nelle immagini, i vigili del fuoco al lavoro in Estremadura per arginare le fiamme.