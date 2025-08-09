La leggendaria spada laser utilizzata da Darth Vader nei duelli con Luke Skywalker nei film “L’Impero colpisce ancora” (1989) e “Il ritorno dello Jedi” (1983) andrà all’asta a settembre a Los Angeles. Questo oggetto da collezione, dal valore stimato di 2,5 milioni di dollari, sarà senza dubbio il pezzo forte dell’asta di cimeli cinematografici proposta da Propstore. Nello specifico, si tratta della “hero lightsaber”, il modello dettagliato utilizzato nei primi piani, maneggiato in scena dall’attore David Prowse e dalla controfigura Bob Anderson.

All’asta dopo 40 anni

Questa versione della spada laser è rimasta per 40 anni nelle mani di un collezionista privato americano. Gli esperti hanno naturalmente valutato il cimelio nei minimi dettagli, dichiarando poi: “Guardate questa grossa ammaccatura sul retro, probabilmente è stata causata dalla lama della spada laser di Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill”. La spada si presenta come un capolavoro di ingegneria artigianale: è stata assemblata a partire da un vecchio flash fotografico e componenti di recupero, tra cui alcune parti di una calcolatrice. Stephen Lane, fondatore di Propstore, ha annunciato che questa particolare asta potrebbe rivelarsi storica. Ha poi rivelato: “Qualcuno si è presentato da noi dicendo: ‘Ho questo da vendere’. Naturalmente, siamo rimasti tutti a bocca aperta”.

Non solo Star Wars. Tra gli altri oggetti di scena in vendita troviamo la frusta e la cintura di Indiana Jones da “Indiana Jones e l’ultima crociata”, stimati tra i 250mila e i 500mila dollari; un Neuralizzatore da “Men in Black”, stimato tra i 60mila e i 120mila dollari; l’elmo di Sauron da “Il Signore degli Anelli”, stimato tra 75mila e 150mila dollari; infine un ciak utilizzato sul set del film “Lo squalo”, stimato tra 40mila e 80mila dollari. L’attesissima asta di Propstore si terrà a Los Angeles dal 4 al 6 settembre, con offerte accettate anche online.