ROMA – Una turista viene attaccata da una banda di rapinatori che le vogliono portare via l’auto. Lei prova a barricarsi all’interno ma i rapinatori non demordono e sparano contro il vetro del finestrino con lo scopo di aprire la portiera. A questo punto l’auto viene aperta e la ragazza viene fatta uscire con la forza dall’auto venendo presa letteralmente per i capelli.

Incredibilmente, la ragazza non ha riportato ferite ed è perfettamente sopravvissuta all’attacco avvenuto a Randburg, un sobborgo di Johannesburg in Sudafrica. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza: la ragazza vittima del furto è originaria della Namibia e si era recata in visita da parenti.

Prima che potesse entrare dal cancello aperò, la sua auto è stata presa di mira da una banda di criminali che l’hanno bloccata con il suv bianco che si vede dietro e che sta facendo manovra e l’hanno aggredita. In seguito l’auto è stata ritrovata grazie all’allarme diffuso dalla polizia. la giovane, come mostra il filmato, dopo essere stata fatta scendere piange ed ha le mani sulle orecchie forse per via del forte rumore provocato dallo sparo.