LONDRA – Appena finita la partita, vinta dalla Juventus in casa del Tottenham per 2-1, il portiere bianconero Szczesny ha fatto un cenno ai tifosi avversari, dito indice sotto il mento, come per dire non mi interessa niente di voi. Il gesto di Szczesny verso i tifosi del Tottenham non è passato ovviamente inosservato ai tifosi dell’Arsenal. Il portiere polacco, ancora un idolo per i sostenitori dei Gunenrs, è stato evidentemente “pizzicato” dai vecchi rivali degli Spurs presenti in tribuna. Szczesny non si è arrabbiato più di tanto, troppa la felicità per aver passato il turno con la Juventus.