Il filmato è stato girato da una telecamera di sicurezza a Elazig, nel sud-est della Turchia. Nel video si vedono tre persone che evitano per un pelo i detriti caduti da un tetto durante il terremoto di magnitudo 5,9 ieri. Fortunatamente, tutti e tre gli individui se ne sono andati via illesi. Il terremoto ha colpito la provincia turca di Malatya, ma secondo l’autorità per i disastri del paese (AFAD), e per fortuna non ci sono state, almeno per ora, notizie di gravi danni o vittime.