Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky assieme agli altri leader europei per discutere del piano di pace con la Russia. L’attenzione, però, si è anche spostata sull’abbigliamento di Zelensky, una questione che, a quanto pare, aveva rappresentato un “problema” nel corso dell’ultimo incontro alla Casa Bianca con il tycoon, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino. In occasione dell’incontro alla Casa Bianca, Zelensky ha abbandonato la tenuta militare optando invece per un completo nero: giacca, pantaloni e camicia nera.

“Sta benissimo con quel completo”

Uno dei giornalisti presenti nello Studio Ovale, lo stesso che aveva criticato Zelensky per il suo precedente abbigliamento, si è rivolto direttamente al presidente ucraino elogiando il suo nuovo outfit: “Sta proprio bene con quel completo”. Trump si è poi rivolto a Zelensky: “È la stessa persona che ti ha attaccato l’ultima volta”.

“Sì, mi ricordo di lui”, ha risposto il presidente ucraino, incassando i complimenti e le scuse da parte del giornalista. “Questa volta ha indossato un abito, ma lo stile rimane in chiave militare con la stessa simbologia: è il capo di uno Stato che è in guerra”, ha precisato Elvira Gasanova, imprenditrice ucraina e stilista del marchio Damirli che cura i look di Zelensky. “Allo stesso tempo, va sottolineato che è lo stesso Zelensky a decidere cosa indossare. Il presidente si trova ora in una situazione in cui ogni dettaglio conta: il suo aspetto, il suo umore, le sue emozioni. Pertanto, come leader dell’Ucraina, sceglie l’immagine più adatta al suo ruolo e al momento”, ha dichiarato Gasanova.