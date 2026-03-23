Un video ripreso da una dashcam ha documentato un incredibile incidente avvenuto sulla strada costiera Mersin-Antalya, in Turchia. Le immagini mostrano il momento in cui una frana improvvisa di blocchi di roccia e fango ha travolto e colpito con violenza un’auto sulla strada, seppellendo il veicolo sotto i detriti. Il conducente dell’auto, un uomo di 44 anni, è stato estratto vivo e trasportato in ospedale con ferite lievi. Le autorità locali sono poi intervenute per mettere in sicurezza l’area.