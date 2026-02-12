Nella giornata di ieri, 11 febbraio, è scoppiato il caos nel parlamento turco. Durante il giuramento del nuovo ministro della giustizia, Akin Gürlek, che accettava l’incarico dopo la nomina da parte del presidente Erdogan, si è scatenata una rissa tra i deputati del partito di governo AKP e quelli della maggiore forza di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP). Pochi istanti prima della rissa, i deputati del CHP hanno contestato verbalmente Gürlek, che dalla sua nomina a procuratore capo di Istanbul, nel 2024, ha supervisionato un’ondata di arresti e incriminazioni contro il Partito Popolare Repubblicano, tra cui le indagini sul sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, principale rivale politico di Erdogan. Ristabilito l’ordine, Gürlek alla fine è riuscito a prestare giuramento circondato da un gruppo di membri del partito AKP, che lo hanno acclamato e applaudito.