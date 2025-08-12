Turista scatta una foto troppo ravvicinata ad un elefante selvatico, l’animale comincia ad inseguirlo
In India un turista si avvicina troppo ad un elefante selvatico con l’intento di scattare una foto e viene inseguito dal pachiderma. È accaduto la scorsa domenica lungo la strada tra Melkamanahalli e Bandipur. l’uomo ha messo a rischio la sua vita ignorando ogni avviso di sicurezza ed ha provocato la reazione, infastidita, del pachiderma che si è messo a caricare l’uomo costringendolo a fuggire.
L’uomo ha avuto molta fortuna: ad un certo punto è inciampato cadendo sull’asfalto. L’elefante si avvicina e comincia a calpestarlo prima di lasciar stare per dirigersi verso la foresta.
La scena è stata ripresa da un testimone ed è diventata virale sui social network. In molti hanno commentato sul pericolo di avvicinarsi troppo agli animali selvatici nei parchi naturali. Il fatto è avvenuto nella Bandipur Tiger Reserve: il direttore Prabhakaran ha dichiarato che l’identità del turista resta sconosciuta dato che se n’è andato via prima dell’arrivo della Polizia. “Dobbiamo identificarlo e procedere legalmente”, ha precisato in direttore del parco.