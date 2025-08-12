In India un turista si avvicina troppo ad un elefante selvatico con l’intento di scattare una foto e viene inseguito dal pachiderma. È accaduto la scorsa domenica lungo la strada tra Melkamanahalli e Bandipur. l’uomo ha messo a rischio la sua vita ignorando ogni avviso di sicurezza ed ha provocato la reazione, infastidita, del pachiderma che si è messo a caricare l’uomo costringendolo a fuggire.

L’uomo ha avuto molta fortuna: ad un certo punto è inciampato cadendo sull’asfalto. L’elefante si avvicina e comincia a calpestarlo prima di lasciar stare per dirigersi verso la foresta.

La scena è stata ripresa da un testimone ed è diventata virale sui social network. In molti hanno commentato sul pericolo di avvicinarsi troppo agli animali selvatici nei parchi naturali. Il fatto è avvenuto nella Bandipur Tiger Reserve: il direttore Prabhakaran ha dichiarato che l’identità del turista resta sconosciuta dato che se n’è andato via prima dell’arrivo della Polizia. “Dobbiamo identificarlo e procedere legalmente”, ha precisato in direttore del parco.