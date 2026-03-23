La Stazione Spaziale Internazionale ha catturato il momento di un attacco missilistico russo su Kiev durante un passaggio orbitale sulla zona. Le immagini, che si riferiscono al 27 dicembre 2025, sembrano mostrare missili balistici russi diretti verso Kiev ed esplosioni provenienti dalle difese aeree ucraine, secondo quanto affermato da specialisti che hanno esaminato i filmati. L’aviazione ucraina ha poi confermato che quella notte all’1:56 è stato segnalato un “bersaglio ad alta velocità” proveniente da nord e diretto verso Kiev, e alle 1:58 un altro missile ad alta velocità proveniente da sud e diretto verso la capitale.