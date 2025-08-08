Momenti di panico tra i passeggeri della nave da crociera più grande del mondo, la Icon of the Seas della Royal Caribbean. In molti, infatti, si sono precipitati a osservare e filmare lo scivolo ad acqua presente a bordo. Nessun divertimento, ma solo tanta paura, quando uno dei pannelli in vetro acrilico dello scivolo si è improvvisamente staccato mentre un passeggero lo stava percorrendo.

Il video dello scivolo rotto

Immediatamente dopo la rottura del pannello, l’acqua al suo interno è iniziata a fuoriuscire a getto, mentre gli altri passeggeri urlavano a gran voce: “Fermate lo scivolo! Fermate lo scivolo!”. Secondo quanto dichiarato a Storyful da un portavoce della Royal Caribbean Group, uno dei passeggeri ha riportato alcune ferite: “Il nostro team ha prestato assistenza medica a un ospite adulto quando il vetro acrilico di uno scivolo d’acqua si è rotto mentre il passeggero lo percorreva”, ha dichiarato il portavoce.

La Royal Caribbean ha poi dichiarato che lo scivolo è rimasto chiuso per il resto della navigazione, in attesa di un’indagine che è attualmente in corso.