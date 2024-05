Una donna trova uno scarafaggio nel suo burrito VIDEO

Ordina un burrito e, al primo morso, addenta uno scarafaggio. Una TikToker, tal Nicolle Saba, ha pubblicato un video di lei terrorizzata dopo aver trovato uno scarafaggio morto in un burrito. Il video in queste ore ha fatto più o meno il giro del pianeta Terra. “Che cos’è questa roba? – dice Nicolle nel filmato -. Mia sorella se l’è ritrovata in bocca dopo aver morso il burrito. No! Quello non è un fagiolo”. “Sono disgustata – dice – non mangerò mai più qui”. Amen. Clicca qui per vedere il video.