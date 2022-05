La famiglia di una ragazzina di 12 anni vuole fare causa ad un agente della polizia di Kenosha, in Wisconsin (Usa), che ha premuto con il ginocchio sul collo della teenager mentre cercava di fermare una rissa in cui lei era coinvolta. Il video dell’incidente, avvenuto durante l’ora di pranzo nella mensa della Lincoln Middle School il 4 marzo, è stato ripreso dagli studenti ed è diventato virale scioccando la comunità per l’eccesso di violenza del poliziotto su una ragazzina.

Famiglia ragazzina vuole denunciare il poliziotto

Secondo quanto riportato da Abc News la famiglia vuole intentare una causa contro Shawn Guetschow, che non era in servizio al momento dell’incidente ma lavorava come guardia giurata della scuola, contro il capo della polizia di Kenosha Eric Larsen, la città e il distretto scolastico. “I danni includono la violazione dei diritti, dolore e sofferenza, stress emotivo, lesioni permanenti, spese mediche passate e future”, si legge nel documento della causa.

Lite tra ragazzini, poi l’intervento shock dell’agente

Dal video ripreso dalle telecamere di sicurezza, si vede la studentessa che spintona un compagno, non si capisce se sia maschio o femmina perché indossa una felpa con un cappuccio e le immagini sono sfocate. Una lite tra ragazzini ricreazione, come tante. Non per l’agente 37enne Shawn Guetschow, che decide di intervenire prima scaraventando lontano l’altro studente poi buttando a terra la ragazza. La immobilizza e inizia a premerle il ginocchio sul collo per “oltre 20 secondi”, come ha denunciato il suo avvocato. Quindi la solleva da terra con violenza, ammanettata, e la trascina via. Il poliziotto si era subito dopo dal suo incarico di guardia giurata per la scuola.