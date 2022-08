“Venite in Russia, l’inverno sta arrivando e il gas costa poco”: ma nello spot c’è una modella ucraina

“È ora di trasferirsi in Russia”. L’ambasciata russa di Spagna ha realizzato uno spot per i social destinato al paese iberico ed anche a tutti i cittadini europei.

“E’ ora di trasferirsi in Russia”: lo spot rivolto ai cittadini europei

“Belle donne, gas a buon mercato e vodka” sono alcune delle particolarità russe sui cui punta la pubblicità che invita a trasferirsi velocemente perché “l’inverno sta arrivando”. Un chiaro riferimento ai problemi che potranno esserci nell’approvigionamento del gas?

Lo spot dura 53 secondi. Una voce in inglese spiega con musica di sottofondo cosa è la Russia. I filmati d’archivio mostrano belle donne, paesaggi naturali e sculture. “Cucina deliziosa, donne bellissime, benzina a buon mercato, storia ricca” spiega la voce fuori campo. “Letteratura di fama mondiale, architettura unica, terreno fertile, elettricità e acqua a buon mercato. Valori tradizionali, cristianesimo, ospitalità, vodka”.

Il filmato prosegue con la voce che si vanta del fatto che l’economia russa sia “in grado di resistere a migliaia di sanzioni”. Si tratta dell’unico riferimento esplicito alla guerra in Ucraina presente nel video. Poi il finale che fa riflettere sull’inverno che potrebbe attenderci: “Trasferisciti in Russia. Non tardare: l’inverno sta arrivando”.

Una delle modelle presenti nel filmato è ucraina

Come racconta Euronews, nel video compare Sonya Kapitonova, modella ucraina di 27 anni.

La famiglia di Kapitonova è ancora in Ucraina, scrive il quotidiano francese Libération. E non ha mai appoggiato l’invasione da parte della Russia.