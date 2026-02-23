Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha annunciato di aver rimesso il proprio incarico in seguito alle polemiche nate dopo la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le dimissioni diventeranno effettive da oggi, dopo la fine dei Giochi invernali.

La telecronaca, inizialmente affidata al giornalista Auro Bulbarelli e poi passata allo stesso Petrecca, è stata al centro di critiche per una serie di errori clamorosi. Tra questi, la confusione tra lo stadio San Siro e lo Stadio Olimpico, lo scambio dell’attrice Matilda De Angelis con la cantante Mariah Carey e il mancato riconoscimento di diversi atleti italiani, tra cui Anna Danesi, Carlotta Cambi, Simone Giannelli, Luca Porro e Simone Anzani.

La vicenda ha provocato proteste anche all’interno dell’azienda, con uno sciopero delle firme da parte dei giornalisti dei telegiornali e dei giornali radio. In via transitoria, la direzione di Rai Sport sarà affidata a Marco Lollobrigida, in attesa delle decisioni definitive sulla nuova guida della struttura sportiva.