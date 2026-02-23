Il video delle gaffe di Paolo Petrecca da direttore di Rai Sport alle Olimpiadi Milano-Cortina
Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha annunciato di aver rimesso il proprio incarico in seguito alle polemiche nate dopo la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le dimissioni diventeranno effettive da oggi, dopo la fine dei Giochi invernali.
La telecronaca, inizialmente affidata al giornalista Auro Bulbarelli e poi passata allo stesso Petrecca, è stata al centro di critiche per una serie di errori clamorosi. Tra questi, la confusione tra lo stadio San Siro e lo Stadio Olimpico, lo scambio dell’attrice Matilda De Angelis con la cantante Mariah Carey e il mancato riconoscimento di diversi atleti italiani, tra cui Anna Danesi, Carlotta Cambi, Simone Giannelli, Luca Porro e Simone Anzani.
La vicenda ha provocato proteste anche all’interno dell’azienda, con uno sciopero delle firme da parte dei giornalisti dei telegiornali e dei giornali radio. In via transitoria, la direzione di Rai Sport sarà affidata a Marco Lollobrigida, in attesa delle decisioni definitive sulla nuova guida della struttura sportiva.