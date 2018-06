POOLE – A Poole nel Dorset britannico, più di 30 persone sono rimaste ferite mentre cercavano di attraversare un passaggio a livello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], prima che i cancelli scendessero fino a terra.

Il filmato postato dalla Network Rail, la compagnia britannica delle ferrovie, è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza e mostra un ciclista che viene letteralmente buttato giù dalla sua bicicletta. Poi passa un pedone che viene colpito in testa mentre riapre manualmente la sbarra.

Siamo a Poole High Street: il problema è legato al fatto che diversi pedoni aprono a loro piacimento la sbarra prima che il treno arrivi. Secondo i dati riportati da Network Rail ci sarebbero stati circa 86 incidenti nel solo Dorset l’anno scorso. Un terzo di questi sono accaduti nella sola città di Poole.

Un funzionario della compagnia ferroviaria ha detto che “i ciclisti e i pedoni sono stati estremamente fortunati ad aver evitato gravi danni. Le conseguenze potevano infatti essere molto peggiori. Incidenti di questo tipo, in particolare quando le persone pensano di poter superare il passaggio a livello prima della chiusura della barriera, sono molto preoccupanti” ha concluso il funzionario che però, stando all’articolo del Daily Mail, non ha detto cosa verrà fatto per evitare che il fenomeno continui a ripetersi.