Viera e il calcione al tifoso dell’Everton, il VIDEO: l’allenatore del Crystal Palace a rischio squalifica

Il finale di partita di Everton-Crystal Palace è stato convulso e Patrick Viera, allenatore del club londinese, si è reso protagonista di un brutto episodio. Per l’Everton allenato da Lampard, era la partita che poteva dare la salvezza matematica e così, dopo uno 0-2 che sembrava far presagire al peggio, i Toffees hanno rimontato siglando il gol vittoria a pochi minuti dal triplice fischio.

Viera dà un calcio ad un tifoso dell’Everton

Dopo il gol-salvezza di Calvert-Lewin c’è stata una mini invasione di campo. L’arbitro e gli stessi calciatori dell’Everton hanno ricacciato i tifosi fuori dal campo di gioco, ma quando la partita è finita l’euforia ha preso il sopravvento. L’invasione di campo è stata totale. E i tifosi dell’Everton non hanno perso l’occasione di stuzzicare Vieira, allenatore del Crystal Palace, che ha reagito dando un calcio ad uno di essi. Il tutto, ovviamente, ripreso dalle tante telecamere presenti al Goodison Park.

L’allenatore del Crystal Palace a rischio squalifica

Vieira, come mostrano le immagini, dopo aver ricevuto qualche offesa di troppo, non ci ha visto più. L’ex Inter, preso di mira da un tifoso dell’Everton, lo ha prima bloccato e poi gli ha rifilato un calcione facendolo cadere a terra. In pochi minuti il video è diventato virale e non si fa che parlare della reazione scomposta di Vieira che, adesso, rischia di subire una pesante squalifica da parte del giudice sportivo della Premier League.